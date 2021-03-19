حملة تعقيم شاملة لمواجهة كورونا في كاباو

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تتجهز بلدية كاباو في غرب ليبيا اليوم الجمعة لتنفيذ حملة تعقيم شاملة ومكثفة في كل الشوارع والمحلات والمرافق الحكومية، وذلك من قبل الكتيبة العاشرة مشاة بالتنسيق والتعاون مع المجلس البلدي وجهاز الحرس البلدي.

وقالت بلدية كاباو اليوم إن الكتيبة العاشرة مشاة تتجهز للبدء بحملة تعقيم شاملة لكل الشوارع والمحلات والمرافق الحكومية بالبلدية.

وتأتي هذه الحملة في ظل ما تشهده البلدية من وضع وبائي متأزم نتيجة ازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا، إذ أكدت البلدية في وقت سابق أن الوباء اشتد انتشاره بين الكبار والصغار، متسببًا في وفاة العديد من حالات الوفاة من بمختلف الأعمار.

وكشفت إحصائية المركز الوطني لمكافحة الأمراض ليوم الأربعاء تسجيل 6 إصابات جديدة و4 وفيات داخل بلدية كاباو.