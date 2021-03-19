حكومة الوحدة الوطنية: مشكلة التشكيلات المسلحة من أهم الملفات التى يتم التدقيق فيها

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ذكر المسؤول الاعلامي لحكومة الوحدة الوطنية الليبية اليوم الجمعة أن مشكلة التشكيلات المسلحة هي من أهم الملفات التى يتم التدقيق فيها ومعالجتها ويتم حاليا تصنيفها.

وذكر المسؤول الاعلامي لـحكومة الوحدة الوطنية أنه على كافة المواطنيين في هذه الفترة التعاون مع وزارة الداخلية والتعاطي معها وفقاً لما تتطلبه المرحلة من حفظ للأمن.

ودعا المسؤول الإعلامي كافة أفراد الشرطة والأجهزة التابعة لوزارة الداخلية في كل المدن الليبية من تحمل مسؤولياتهم أمام المواطنيين وأمام الشعب.

وأشار المسوؤل الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية إلى أن وزير الداحلية وفقًا لبرنامجه سيقوم بحلحلة كافة المشاكل والعراقيل التى تواجه رجل الأمن.

وأفاد أنه حسب المعطيات أن هنالك تنسيق يجرى مع مكونات وزارة الداخلية في ربوع ليبيا والبدء في مرحلة جديدة من الأمن في ليبيا