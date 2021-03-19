حصاد أسبوع مليء بالأحداث.. تطورات هامة وكبيرة في ليبيا

أخبار ليبيا24

حفل الأسبوع الماضي بالأحداث الزاخرة والتطورات الكبيرة على المستوى المحلي في ليبيا والتي من أبرزها استلام حكومة الوحدة الوطنية لمهامها بشكل رسمي بعد أدائها لليمين الدستوري في حفل كبير أمام مجلس النواب الليبي في طبرق، إضافة إلى إلقاء القيادة العامة للجيش الوطني القبض على قيادي بارز بتنظيم داعش الإرهابي، في عملية نوعية في مدينة أوباري جنوب سبها، وتوصل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 عن إمكانية فتح الطريق الساحلي بين الشرق والغرب في مدة أقصاها أسبوعين.

13 مارس 2021

-أكد رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، على ضرورة مراجعة الأخطاء السابقة، فيما يتعلق بمجابهة جائحة كورونا. وقال الدبيبة خلال كلمة في المؤتمر الوطني لجائحة كورونا إن حكومة الوحدة ستوزع لقاح فيروس كورونا على جميع الليبيين والمقيمين بدون أية استثناءات.

وشدد الدبيبة على ضرورة توفير اللقاح وتوزيعه على الشعب، ولفت إلى أن ليبيا تأخرت كثيرا في الوصول إليه ولابد من التفكير بطريقة مختلفة في إدارة أزمة الجائحة.

-وفي ذات اليوم وعلى صعيد آخر أصدر الدبيبة أول قرار بصفته رئيسًا للوزراء والذي يقضي بإيقاف حركة جميع حسابات الشركات العامة والصناديق الاستثمارية والشركات التابعة لها للتصدي لشبهات الفساد، ماعدا ما يتعلق بالباب الأول (الرواتب).

وجاء هذا القرار بعد أقل من يومين من إصدار ديوان المحاسبة الليبي (حكومي/رقابي) تقريره عن المخالفات المالية خلال عام 2019 والذي كشفت عن فساد مالي كبير بالدولة الليبية تسبب في إهدار الملايين من المال العام.

14 مارس 2021

-أعلنت القيادة العامة للجيش الوطني القبض على قيادي بارز بتنظيم داعش الإرهابي في الجنوب الغربي للبلاد، حيث قالت في بيان إنها ألقت القبض على “محمد ميلود محمد التارقي”، المكنى بـ “أبو عمر” في عملية نوعية في مدينة أوباري جنوب سبها.

-أعلنت مديرية أمن الكفرة تحرير 47 مهاجر غير شرعي كانوا محتجزين من قبل مهربي البشر بسجن سري بضواحي المدينة بجنوب شرق البلاد.

ونفذت العملية بعمل مشترك بين قسم البحث الجنائي وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية وكتيبة سبل السلام، ولفتت المديرية إلى أن المهاجرين غير الشرعيين سلموا إلى مركز الإيواء والترحيل التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية تمهيداً لترحيلهم إلى بلادهم.

-التقى القائد العام لقوات الجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، نائب رئيس حكومة الوحدة، حسين عطية القطراني، في مكتبه بمقر القيادة بالرجمة.

15 مارس 2021

-أدت حكومة الوحدة الوطنية اليمين الدستورية أمام مجلس النواب في مقره المؤقت في طبرق بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وعدد من الدول.

– استأنفت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) أعمال اجتماعها الثالث لمناقشة خروج المقاتلين الأجانب والمرتزقة من كامل التراب الليبي وفتح الطريق الساحلي الرابط بين مدينتي سرت ومصراتة، وجرى عقد الاجتماع بمقر اللجنة الدائم في سرت بمشاركة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ولجنة المراقبين الدوليين.

– أدى العشرات من أسر المحتجزين على خلفية أحداث ثورة السابع عشر من فبراير سنة 2011 وقفة أمام مقر اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في سرت للمطالبة بضرورة إطلاق سراحهم فورًا.

وقد أعرب الأهالي عن استبشارهم بالسلطة التنفيذية الليبية الموحدة الجديدة، مؤكدين أن إخراج المحتجزين خطوة أساسية لرأب الصدع بين الليبيين.

-رئيس حكومة الوحدة وبعد انتهاء مراسم أداء اليمين الدستوري في طبرق توجه فورًا إلى سرت واجتمع مع اللجنة العسكرية، حيث تناول الاجتماع مسألة إخراج القوات الأجنبية ودعم اللجنة بكل ما يلزم لدعم مسار توحيد الجيش الليبي.

16 مارس 2021

-شهدت العاصمة طرابلس مراسم تسليم واستلام بين رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وحكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة من جهة وبين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج.

– اختتمت اللجنة العسكرية المشتركة اجتماعها الثالث إذ أكدت على أنها سوف تجتمع قريبا لتقييم الجاهزية وفتح الطريق بين سرت ومصراتة في مدة أقصاها أسبوعين من تاريخه.

17 مارس 2021

-أجرى الرئيس التونسي، قيس سعيّد، زيارة رسمية إلى العاصمة طرابلس، حيث التقى الرئيس خلال الزيارة بكل من رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة.

تعد زيارة قيس سعيد أول زيارة لرئيس دولة إلى البلاد بعد تولي السلطة التنفيذية الجديدة لمهامها.

– اتفقت ليبيا وتونس خلال زيارة الرئيس التونسي على تعزيز التعاون الثنائي بين ليبيا وتونس في مختلف المجالات وأبرزها مجالات الصحة والتعليم والتدريب، كما اتفقا على تسهيل حركة السفر ونقل البضائع بين البلدين.

-أعلنت وزيرة العدل بحكومة الوحدة، حليمة إبراهيم عبد الرحمن، في هذا اليوم عن أنها بصدد تشكيل لجنة بمشاركة دولية لحث الجهات غير الخاضعة للدولة الليبية بالإفراج عن المعتقلين في سُجون لا تمت للدولة بصلة.

وقالت الوزيرة، في تصريح نشره المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة، إن اللجنة ستشكل في غضون أقل من 15 يومًا.

-رفعت رئاسة أركان القوات البحرية بالقوات المسلحة الليبية الحظر المفروض على السفن التجارية التي ترفع العلم التركي، والذي سبق أن طبقته في يونيو 2019، بسبب التدخل التركي في ليبيا عبر إرسال المعدات العسكرية والمرتزقة إلى غرب البلاد.

– حذر مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بدر الدين النجار، من خطورة تفشي السلالة الإفريقية المتحورة لفيروس كورونا، والتي سبق أن أعلن عنها قبل أيام.

وقال النجار في تصريحات تلفزيونية، إن هذه السلالة قد تسبب مضاعفات خطيرة للمصابين، مشيراً إلى أن الوضع الوبائي في ليبيا متفاقم وأن على المواطنين الالتزام أكثر بالإجراءات الوقائية.

18 مارس 2021

-قررت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا في بنغازي، برئاسة الفريق عبدالرازق الناظوري، فرض حظر التجول من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السابعة صباحًا لمدة أسبوعين اعتبارا من يوم الجمعة 19 مارس 2021.

– طالبت الولايات المتحدة الأمريكية عبر الناطق الإقليمي باسم الخارجية، ساميويل وربيرغ، بانسحاب كل القوى الأجنبية الموجودة في ليبيا سواء التركية أو الروسية، وكذلك خروج المليشيات والمرتزقة، وفق اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف في 23 أكتوبر 2020.

– قرر الاتحاد الأوربي، بحسب وكالى آكي الإيطالية، تمديد مهمة عملية “إيريني” لمراقبة حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، حتى شهر مارس 2023.

وقالت الوكالة إن مسؤولين أوروبيين أكدوا “أن المفوضية ستتبنى قراراً الأسبوع المقبل يمدد مهمتها عامين إضافيين حتى مارس 2023”.

19 مارس 2021

-فنّد المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية، محمد حمودة، التصريحات منسوبة لحكومة الوحدة حول إخراج المرتزقة من الأراضي الليبية.

وقال حمودة، في بيان مقتضب نشر عبر الصفحة الرسمية للحكومة، إن المكتب الإعلامي للحكومة لم يدلِ بأي تصريح اليوم الجمعة.

أتى ذلك فيما نقلت وسائل إعلام محلية تصريحات لـ “مسؤول بالمكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية” طالب فيه الدول التي جلبت القوات الأجنبية والمرتزقة إلى ليبيا بسحبهم في أقرب فرصة، الأمر الذي نفاه حمودة.

-كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان أن تركيا أمرت بإعادة المرتزقة السوريين في ليبيا إلى بلادهم.

ونقل، المرصد السوري عبر موقعه الرسمي، عن عناصر في تلك المجموعات قولها “إنه تم الطلب منهم حتى الآن بالتجهيز للعودة”.

-أعلن عن ترحيل جهاز الشرطة القضائية آخر مجموعة من عائلات إرهابيي ”داعش” إلى بلادهم تونس، والتي تم القبض عليها في مدينة سرت من قبل قوات البنيان المرصوص ومتهمات في قضايا تنظيم الدولة الإسلامية.

وتم ترحيل 10 نساء وابنائهن الـ14 عبر معبر راس أجدير الحدودي، حيث تم تسليمهن للسلطات التونسية، وذلك بحضور الجهات المختصة، التي ساهمت في استكمال عملية ترحيلهن وفق ظروف أمنية ممتازة.