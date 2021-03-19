توقف طارئ لمحطة تحلية المياه طبرق وسط تحذير من أزمة مياه متوقعة

أخبار ليبيا 24-خاص

تعرضت محطة تحلية مياه البحر في طبرق، الخميس، لتوقف طارئ نتيجة تسريب في خط تغذية المياه للغلايات.

ومحطة تحلية المياه هي المصدر الوحيد لمياه الشرب في مدينة طبرق.

وقال، مدير المحطة، محمد رزق، لأخيار ليبيا 24، إن المحطة تعرضت توقف طارئ بسبب تسريب في خط تغذية المياه للغلايات.

وأضاف، أن الفنيين باشروا في إصلاح العطل ولعدد من الأعطال الأخرى.

وأكد رزق، أن المحطة تحتاج لعمرة جسيمة وعاجلة لأنها لم يتم صيانتها منذ إنشائها عام 2000.

ولفت إلى وجود مشكلة أخرى وهي تأخر مرتبات العاملين بالمحطة لمدة 4 أشهر.

وقال رزق، “إن نحو 65 موظفًا يعملون بمحطة تحلية طبرق وأيضاً لبقية المحطات وهي محطات درنة والبمبة وسوسة وبوترابة وزليتن والزاوية وزوارة، لم يتقاضوا مرتباتهم منذ 4 أشهر”.

وطالب مدير المحطة، حكومة الوحدة بتفعيل مشروع المحطة الجديدة بمنطقة المرصص، والتي تبلغ تكلفتها 125 مليون دينار، لافتًا إلى أنهم قد تحصلوا على قطعة أرض بمساعدة بلدية طبرق،

وقال رزق، “نحن على أبواب شهر رمضان المبارك ونتخوف من أزمة مياه متوقعة على مدينة طبرق”.