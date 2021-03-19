المنقوش تتلقى التهاني من الجامعة العربية وزراء خارجية وسفراء دول لتوليها منصب وزير الخارجية

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تلقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الدكتورة نجلاء المنقوش الخميس العديد من التهاني من قبل وزراء خارجية وأمين عام جامعة الدول العربية عرب وسفيري بريطانيا وإيطالية بمناسبة توليها منصب وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية.

واستقبلت الوزيرة بديوان الوزارة بطرابلس سفيراء كل من جمهورية إيطاليا، جوزيبي بوتشيني، والمملكة المتحدة، نيكولاس هوبتون، حيث قدما لها التهنئة بمناسبة توليها هذا المنصب .

وقد حضر اللقاء كل من مدير إدارة الشؤون الأوروبية والمكلف بملف جمهورية إيطاليا والمملكة المتحدة بإدارة الشؤون الأوروبية .

كما تلقت المنقوش اليوم الخميس اتصالات هاتفية من وزراء خارجية كل من المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، حيث عبرا عن تطلع بلادهما إلى تعزيز العلاقات الثنائية مع دولة ليبيا.

وفي السياق، تلقت المنقوش ظهر الخميس اتصالا هاتفيا من أمين عام جامعة الدول العربية، الدكتور أحمد أبو الغيط، والذي بدوره هنئها بمناسبة توليها لهذا المنصب كونها أول سيدة تتولى قيادة الخارجية الليبية.