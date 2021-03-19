المنفي يعزي في وفاة طفل جراء انفجار لغم في منطقة عين زارة

19 مارس، 2021 1:28 ص
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أخبار ليبيا24

وجه، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، الدكتور محمد المنفي، تعزية إلى “آل عقيل” وذلك في وفاة ابنهم الطفل عبدالمهيمن جراء انفجار لغم بمنطقة عين زارة بطرابلس، كما يتمنى الشفاء العاجل لبقية الجرحى.

ودعا المنفي، رئيس الحكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، والجهات المختصة بضرورة متابعة هذا الحادث الأليم والاهتمام بالمصابين وتقديم كافة العون والمساعدة لهم.

وأسفر انفجار لغم بمنطقة عين زارة جنوب العاصمة طرابلس عن مقتل الطفل “عبد المهين مهند عقيل” وإصابة ثلاثة أطفال آخرين بإصابات متفاوتة.

 

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19 مارس، 2021 1:28 ص
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