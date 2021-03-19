السوري لحقوق الإنسان: أوامر تركية بعودة المرتزقة السوريين في ليبيا
19 مارس، 2021 7:30 م
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أخبار ليبيا24
كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الجمعة، أن تركيا أصدرت أوامر للجماعات السورية الموالية لأنقرة، في ليبيا، بالاستعداد للعودة إلى بلادهم.
وذكر المرصد السوري عبر موقعه الرسمي نقلًا عن عناصر في تلك المجموعات قولها إنه تم الطلب منهم حتى الآن بالتجهيز للعودة.
وأوضح المرصد السوري أن هذه الجماعات كان ينبغي أن تعود بعد حدوث التوافق الليبي، وقبل الموعد الذي حدد لخروج القوات الأجنبية من ليبيا، وهو 23 يناير الماضي لكن وضع هؤلاء المقاتلين ظل عالقا، إلى حين صدورا لقرار التركي الأخير.
وربط المرصد السوري لحقوق الإنسان بين القرار التركي وعودة الرئيس التركي رجب طيب إرودغان إلى الحضن العربي من بوابة القاهرة.