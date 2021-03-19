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قال عضو لجنة المالية بمجلس النواب خليفة الدغاري” هناك مقترحين لميزانية 2021 الأول 96 مليار والآخر أكثر من الـ 100 مليار بقليل.

وتابع الدغاري – بحسب صحيفة صدى الاقتصادية – :”اليوم لازلنا ندرس الميزانية وتم استدعاء لجنة إعداد الميزانية ووردنا تفاصيل منهم وبدأنا معهم في الميزانية بالباب”.

وأضاف عضو اللجنة أن الباب الأول بالميزانية مايقارب 33 مليار، وهذا رقم كبير ويتضمن فيه قرار زيادة المرتبات بنسبة 20% ، ونحن حريصين على أن تصرف.

وأفاد الدغاري ات الباب الأول يتضمن أيضًا الإفراج عن 260 ألف تم تعيينهم ولم يدرجوا بالميزانية الماضية ولدينا 50 ألف شخص غير مدرجين بالميزانية معينين من الحكومة المؤقتة.

وذكر عضو لجنة المالية :”هناك زيادة المتوقعة تحسب كل عام وهناك مرتبات تشمل الضمان الاجتماعي القرار الخاص بتعديل مرتبات الضمان الاجتماعي، وهذا متواجد بالباب الأول”.

وتابع بالقول: الباب الثاني ما يقارب 12 مليار والباب الثالث 22 مليار وأكثر بقليل جداً والباب الرابع حوالي 23 مليار وهذا مبلغ كبير جداً، وباب الطوارئ حوالي 5 مليار”.

وأشار الدغاري إلى أنه عند جمع كل تلك الأرقام تقارب 96 مليار قد تكون قريبة من الأخرى 103 مليار ونحن أمام ميزانيتن ودراستها للاتفاق على رقم موحد، مؤكداً أن علاوة العائلة حوالي 6 مليار و200 مليون ومضمنة ضمن الميزانية.

وأكد أن الاجتماعات ستستأنف السبت أو الأحد ومستمرين الأسبوع القادم لافتا إلى إمكانية استدعاء وزير المالية أو من يحل محله لأن الوزراء الجدد لا فكرة لديهم عن الميزانية.

ولفت عضو اللجنة إلى أنهم مستمرون في النقاش بخصوص الميزانية، موضحًا أن الأسبوع المقبل سيتم الانتهاء من إعدادها وإحالتها إلى مجلس النواب.

وأضاف الدغاري :”اعتماد الميزانية من الصعب أن يكون الأسبوع القادم لأننا نحتاج الوقت في استيضاح بعض الأمور وهناك بعض الهيئات والشركات وخصوصا شركة الكهرباء خصصت لها مبالغ كبيرة جداً”.

وقال عضو اللجنة :“هناك مبالغ كبيرة يجب النقاش عليها ونريد معرفة أوجه الصرف أين ستكون ونريد أن نتأكد بألا يحدث الفساد عند صرفها لأن الفساد مستشري في الحكومات السابقة سواء الحكومة المؤقتة أو حكومة الوفاق”.

وذكر الدغاري أنه في العام الماضي ميزانية الحكومة المؤقتة لم تعرض على لجنة المالية وتم اعتمادها مباشرةً بطريقة غير صحيحة وبدون دراسة”.