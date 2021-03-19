الدامجة: توقف الدوري لا يمكن أن يخلف رتما فنيا عالياً الدامجة: إيقاف الدوري لمدة طويلة قرار خاطئ

أخبار ليبيا 24

عبر، جلال الدامجة، مدرب فريق الوحدة عن استيائه من قرار إيقاف الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم .

وقال الدامجة في تصريح خاص لـ أخبار ليبيا 24، “إن القرار بكل تأكيد ليس في صالح المسابقة خاصة الإيقافات الطويلة”.

وتابع الدامجة متسائلا، ” كيف نطالب بالنتائج الجيدة دوليا في ظل عدم وجود روزنامة محددة خاصة في ظل ملاعب ذات أرضية سيئة”، مشيرا إلى أن التوقف لا يمكن أن يخلف رتما فنيا عالياً.

وفي سياق منفصل قال الدامجة أن فريق الوحدة سيجري سلسلة من المباريات الودية حتى لا يؤثر التوقف على اللاعبين، مؤكدا أن الفريق سيقوم بإنتدابات جديدة.