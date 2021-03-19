البعثة الأممية تعرب عن قلقها بشأن سلامة مسؤول بالمصرف الليبي الخارجي معتقل في طرابلس

أخبار ليبيا24

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها بشأن سلامة أحد مسؤولي المصرف الليبي الخارجي عبدالخالق محمد مصباح إبراهيم، المعتقل في طرابلس.

وأشارت البعثة في بيان لها إلى أنه تم اعتقال المسؤول في المصرف بشكل تعسفي في وسط طرابلس بتاريخ في 9 فبراير 2021، من قبل جماعة مسلحة بحسب مزاعم، ولا يزال مصيره مجهولا.

وناشدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا السلطات القضائية التدخل الفوري والإفراج عن إبراهيم أو تقديمه لمحكمة مختصة دون تأخير تماشيًا مع الإلتزامات الوطنية لليبيا والتعهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

ودعت البعثة حكومة الوحدة الوطنية الجديدة إعطاء الأولوية للإفراج عن جميع الأشخاص المحتجزين بشكل غير قانوني في ليبيا سواء في مراكز الاحتجاز الرسمية أو في أماكن الاحتجاز السرية التي تديرها جماعات مسلحة.