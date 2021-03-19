الأهلي بنغازي يبدأ تحضيراته بعد الفوز على “سطيف” عدد من لاعبي الفريق سيغادر غدًا للالتحاق بالمنتخب الوطني في معسكره

أخبار ليبيا 24 – رياضة

قال مدير الكرة بالنادي الأهلي بنغازي ناصر فكرون إن الفريق سيباشر تحضيراته للاستحقاقات المقبله غدا السبت على ملعب النادي .

فكرون أوضح – في اتصال هاتفي بوكالة أخبار ليبيا 24 – أن الفريق سيستعيد خدمات كل من محمد فتحي، و محمد التاورغي، وأبوبكر بوعقيله، بعد عودتهم من الإصابة .

وأشار إلى أنه سيغادر الفريق غدًا مراد الوحيشي، و علي يوسف، والشامخ العبيدي، وإبراهيم بودبوس، للالتحاق بالمنتخب الوطني في معسكره .

وحقق الأهلي بنغازي، الأربعاء، فوزًا ثمينا على ضيفه وفاق سطيف الجزائري بهدف وحيد ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

فوز الأهلي بنغازي جاء عبر هدف مهاجمه جبريل مرسال في الدقيقة الثالثة من زمن المباراة، في اللقاء الذي جمعهما بملعب بترو سبورت بالعاصمة المصرية القاهرة.