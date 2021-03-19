استئناف استعمال لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا في عدد من الدول الأوروبية

أخبار ليبيا24

استأنفت عديد الدول في الاتحاد الأوروبي بينها إيطاليا وألمانيا وإسبانيا وفرنسا الخميس استعمال لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا بعد أن قالت الوكالة الأوروبية للأدوية إن اللقاح آمن وفعال.

وكانت الدول الأوروبية علقت استعمال اللقاح البريطاني السويدي بسبب تقارير أفادت أن أسترازينيكا يتسبب في زيادة معدل الجلطات الدموية بين المتلقين للقاح.

وأكدت الرئيسة التنفيذية لوكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية جون رين أنه “لا توجد أدلة على أن جلطات الدم في العروق تحدث بشكل متكرر أكثر من المتوقع في غياب التطعيم، والحال كذلك بالنسبة لأسترازينيكا وفايزر”.

وأعلنت كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا استئناف عمليات التطعيم بلقاح أسترازينيكا، في المقابل فضلت كل من النرويج والسويد والدنمارك إرجاء استئناف عمليات التطعيم باسترازينيكا رغم قرار وكالة الأدوية الأوروبية.