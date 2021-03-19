ارتفاع العقود الآجلة للنفط في الدورة الآسيوية

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ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط الجمعة إلى أكثر من واحد بالمائة خلال الجلسة الآسيوية وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الخامسة في تسع جلسات من الأعلى له منذ 24 نوفمبر 2020.

وصعدت العقود الآجلة لأسعار خام النفط “نيمكس” تسليم أبريل القادم 1.19 بالمائة لتتداول عند مستويات 60.27 دولارًا للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 59.56 دولارًا للبرميل، وذلك بعد أن اختتمت تداولات الخميس عند مستويات 60.00 دولارًا للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام “برنت” تسليم مايو المقبل 1.05 بالمائة لتتداول عند 63.65 دولارًا للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 62.99 دولارًا للبرميل، بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 63.28 دولارًا للبرميل.