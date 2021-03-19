إصابات كورونا خارج السيطرة ببلدية براك الشاطئ

أخبار ليبيا 24 – صحة

قال مدير مركز الفلترة بلدية براك الشاطئ طارق إبراهيم المزوغي إن الوضع الوبائي بالمدينة سيئ جداً ويكاد أن يخرج عن السيطرة.

المزوغي أوضح – في تصريح خاص أخبار ليبيا 24 – اليوم الجمعة، إن تم سحب 38 عينة، وسجلت حالة وفاة واحد، و 20 حالة موجبة مصابة بفايروس كورونا المستجد، وحالة شفاء واحدة، و 17 حالة سالبة، لافتاً أن مركز العزل الوحيد في الشاطئ مقفل وسيتم فتحه خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من تجهيزه وتوفير كافة الامكانيات.

وأضاف أن مركز الفلترة يتابع حالات العزل المنزلي بشكل مستمر، والحالات التي تحتاج أقامة يتم نقلها إلى زليتن وسبها، مؤكداً أن هناك تخوف كبير جداً من الطفرة الجديدة من الفايروس المتحور، سواء كانت طفرة لندن أو جنوب إفريقيا، متوقعاً حتى وصولها للجنوب بعد ارتفاع عدد الإصابات.

وأشار المزوغي إلى أنه رغم الإغلاق التام للمرافق الحكومية والمساجد والمدارس، لمدة أسبوعين قابلة للتمديد مر منهم أسبوع واحد، إلا أن المواطنين لم يلتزموا بالحظر بته وتقام المآتم والأفراح والتجمعات في البيوت وخارجها .

وعن إمكانيات مركز الفلترة الشاطئ قال المزوغي، إن العاملين بالمركز 5 أطباء و 31 ممرض وممرضة يعملون بالرغم من عدم تسلمهم مرتباتهم ومكافأتهم، حتى لا يتركون المدينه وأهلهم يكافحون الجائحة لوحدهم، وأبدو الجانب الإنساني والوطني عن جهودهم، مضيفاً أنهم يسعون للحصول على الاختبار السريع للقيام بحمله واسعة بشكل عشوائي، تستهدف المواطنين والعمالة الوافدة أيضا.