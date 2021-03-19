إداري الهلال: سنلاقي الاتحاد والظهرة في معسكر طرابلس

أخبار ليبيا24- خاص

قال إداري فريق الهلال الأول لكرة القدم مالك بوحجر إن فريقه سيبدأ معسكرًا محليًا في العاصمة طرابلس يتواصل لمدة أسبوع يجري خلاله مباريات ودية.

بوحجر أضاف في تصريح خاص لـ”أخبارليبيا24″ أن سفر بعثة الهلال سيكون مساء غدا السبت وسيلاقي الاتحاد وديًا بملعبه الثلاثاء المقبل و الظهرة بملعبه الجمعة.

وأوضح إداري الهلال أن بعثة الفريق سيغيب عنها قائد الفريق فيصل البدري و إسماعيل الحاسي لتواجدهم مع المنتخب الليبي إضافة إلى غياب محمد اشكربه و خالد العريبي وهيما المصراتي بداعي الإصابة.