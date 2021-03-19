أكثر من ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا

أخبار ليبيا24

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 1134 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وذلك بعد إجراء فحوصات على 6366 عينة.

وأوضح المركز في نشرته اليومية ليوم الخميس، أن بعد فحص العينات بتقنية الـ “بي سي آر” تم تسجيل 5232 عينة سالبة و1134 عينة مجبة منها 868 جديدة و266 مخالطة، لنسبة الحالات الموجبة 17.8 بالمائة.

كما أعلن المركز تسجيل 915 حالة شفاء و52 حالة وفاة، وهي أكبر حصيلة وفاة بسبب الفيروس خلال ستة أيام الماضية.

وبذلك ارتفع إجمالي الإصابات منذ تفشي الجائحة في ليبيا إلى 150341 منها 210781 حالة نشطة و137073 حالة شفاء و2487 حالة وفاة.