وزير التعليم يفند نبأ إيقاف الدراسة

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فنّد وزير التعليم بحكومة الوحدة الوطنية، الدكتور موسى المقريف، صحة الأنباء المتداولة بشأن إيقاف الدراسة، مؤكدًا أنها مستمرة في جميع مراحلها التعليمية.

أتى ذلك في اجتماع عقده المقريف الخميس بقاعة الاجتماعات بديوان الوزارة بطرابلس ا مع رئيس وأعضاء اللجنة العلمية الاستشارية بالوزارة.

وأطْلَعَ رئيس اللجنة العلمية الاستشارية بالوزارة، الدكتور عبدالمنعم أبولائحة، المقريف على تقرير عن عمل اللجنة وآلية تنفيذ الإطار الوبائي.

وطالب أبولائحة، وزارة الصحة واللجنة العليا لمكافحة جائحة كورونا بضرورة تضمين شريحة المعلمين مع الشرائح الأولى المستهدفة بأخذ لقاح فيروس كورونا.

وأكد المقريف، على أهمية تفعيل التعليم عن بُعد في ظل تفشي جائحة كورونا، إضافة إلى ضرورة التزام مُراقبات التعليم، ومديري المدارس، وفرق تقييم الجُهوزية بالإطار الوبائي.