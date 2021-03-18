وزيرا الشباب والرياضة يستلما مهامها رسميا

أخبار ليبيا 24

شهد مقر هيئة الشباب والرياضة بحكومة الوفاق، مراسم التسليم والاستلام بين رئيس الهيئة، بشير القنطري، ووزير الرياضة ، عبدالشفيع الجويفي، ووزير الشباب، فتح الله الزني، بحكومة الوحدة الوطنية.

وحضر المراسم التي تمت اليوم الخميس عميد بلدية طرابلس والمدراء العامون بقطاع الشباب والرياضة ومدراء المكاتب بديوان الهيئة .

وجرت مراسم الاستلام والتسليم في جو ساده الاحترام والتقدير في مشهد حضاري يرسخ مبدأ التبادل السلمي للسلطة في ليبيا .

وقدم الوزيرين بتسليم شهادات الشكر والتقدير لرئيس الهيئة السابق وذلك على جهوده وتفانيه في العمل طيلة الفترة الماضية كما تم تقديم باقة ورد متمنين له التوفيق والنجاح .