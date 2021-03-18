مكافحة الأمراض يعلن تسجيل (1032)إصابة بكورونا 

أخبار ليبيا24

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الخميس تسجيل عدد (1032) إصابة بكورونا بينها عدد (765) حالة جديدة، و(267) حالة مخالطة، ونسبة الحالات الموجبة (20.6 %).

وأضاف المركز أنه استلم الأربعاء عدد (5007) عينة بينها عدد ( 3975 ) عينة سالبة موزعة على المختبرات التالية:

1.المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1460) عينة

2.مختبر مركز بنغازي الطبي عدد (181) عينة

3.مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1820) عينة

4.مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (548) عينة

5.مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (134) عينة

6.مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (56) عينة

7.المختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد عدد (106) عينة

8.مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (186) عينة

9.مختبر فرع المركز الوطني سرت عدد (40) عينة

10.مختبر فرع المركز الوطني طبرق عدد (8) عينات

11.مختبر فرع المركز الوطني الكفرة عدد (5) عينات

12.مختبر فرع المركز الوطني اجدابيا عدد (44) عينة

13.مختبر فرع المركز الوطني تازربو عدد (2) عينة

14.مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (133) عينة

15.مختبر مستشفى تراغن عدد (4) عينات

16.المختبر كلية الطب البشري جامعة طرابلس عدد (188) عينة

17.مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (92) عينة

وأوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي :

1.طرابلس

عدد 428 حالة جديدة

عدد 63 حالة مخالطة

2.بنغازي

عدد 29 حالة جديدة

3.مصراته

عدد 81 حالة مخالطة

4.القره بوللي

عدد 14 حالة جديدة

5.السواني بن ادم

عدد 12 حالة جديدة

6.الجفارة

عدد 2 حالة جديدة

7.زليتن

عدد 25 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

8.الخمس

عدد 17 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

9.الماية

عدد 2 حالة جديدة

10.العجيلات

عدد 1 حالة جديدة

11.الجميل

عدد 5 حالة جديدة

12.تاورغاء

عدد 1 حالة جديدة

13.جادو

عدد 6 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

14.المنشية الجميل

عدد 4 حالة جديدة

15.بني وليد

عدد 19 حالة جديدة

عدد 10 حالة مخالطة

16.الزهراء

عدد 5 حالة جديدة

17.جنزور

عدد 17 حالة جديدة

18.الزاوية الغرب

عدد 19 حالة جديدة

19.القلعة

عدد 3 حالة جديدة

20.اسبيعة

عدد 1 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

21.قصر بن غشير

عدد 4 حالة جديدة

22.الزاوية المركز

عدد 17 حالة جديدة

عدد 10 حالة مخالطة

23.الزنتان

عدد 1 حالة جديدة

عدد 53 حالة مخالطة

24.الكفرة

عدد 1 حالة جديدة

25.سوق الخميس امسيحل

عدد 7 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

26.قصر الأخيار

عدد 6 حالة جديدة

27.سبها

عدد 10 حالة جديدة

عدد 4 حالة مخالطة

28.درنة

عدد 2 حالة جديدة

29.الرياينة

عدد 11 حالة جديدة

30.مسلاته

عدد 2 حالة جديدة

31.صرمان

عدد 3 حالة جديدة

32.درج

عدد 1 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

33.تراغن

عدد 2 حالة جديدة

34.طبرق

عدد 4 حالة جديدة

35.اجدابيا

عدد 8 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

36.الرجبان

عدد 6 حالة جديدة

37.كاباو

عدد 6 حالة جديدة

38.غريان

عدد 49 حالة جديدة

عدد 18 حالة مخالطة

39.سرت

عدد 13 حالة جديدة

عدد 19 حالة مخالطة

40.العامرية

عدد 2 حالة جديدة

وأكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه تم تسجيل عدد (1235) حالة شفاء حسب المدن

1.عدد 914 حالة في طرابلس

2.عدد 3 حالات في القلعة

3.عدد 3 حالات في اجدابيا

4.عدد 7 حالات في غريان

5.عدد 2 حالة في العجيلات

6.عدد 6 حالات في تازربو

7.عدد 34 حالة في سوق الخميس

8.عدد 23 حالة في قصر بن غشير

9.عدد 57 حالة في صرمان

10.عدد 2 حالة في الكفرة

11.عدد 79 حالة في سبها

12.عدد 77 حالة في مصراته

13.عدد 28 حالة في الزاوية المركز

وأشار المركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى أنه تم تسجيل عدد ( 13 ) حالة وفاة:

1.عدد 1 حالة في القلعة

2.عدد 1 حالة في سوق الخميس

3.عدد 2 حالة في مسلاته

4.عدد 1 حالة في صرمان

5.عدد 1 حالة في قصر بن غشير

6.عدد 1 حالة في الكفرة

7.عدد 4 حالات في كاباو

8.عدد 1 حالة في سبها

9.عدد 1 حالة في مصراته

وأفاد المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن إجمالي الإصابات “العدد التراكمي” 149207 حالة، والحالات النشطة 10614 حالة، والمتعافين 136158 حالة، والوفيات 24355 حالة.