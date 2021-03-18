كوبيش: الليبيون متفقون على ضرورة إخراج المرتزقة

أخبار ليبيا 24 – خبر

توقع المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش أن تعمل الحكومة والرئاسي ومجلس النواب لخدمة الشعب الليبي رغم الاختلافات، وأكد أن جميع الليبيين متفقون على ضرورة إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية في أقرب وقت ممكن.

كوبيش أضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الألماني أن الأمم المتحدة تراقب وقف إطلاق النار ويجب احترام قرارات مجلس الأمن الخاصة بليبيا وتطبيقها، مشيرا إلى أن مجموعة عملية برلين ستقوم بسلسلة اجتماعات خلال أيام مع الأطراف الليبية لمناقشة الظروف المطلوبة لتنظيم الانتخابات.

وشدد المبعوث الأممي على أن الأطراف الليبية ستكون المسؤولة عن مراقبة وقف إطلاق النار ولن يكون هناك تدخل أممي عبر قوات حفظ السلام ، منوها بأن الفريق الأممي الذي زار ليبيا سيقدم تقريرا أوليا للأمين العام للأمم المتحدة والأمر متروك لمجلس الأمن للنظر في الدعم الذي سيقدم لليبيا .