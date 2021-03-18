صوان يدعو الأحزاب والقوى السياسية للاستعداد لانتخابات ديسمبر المُقبل

أخبار ليبيا 24 – متابعات

اعتبر رئيس حزب العدالة والبناء، محمد صوان، أن انتخاب حكومة وحدة وطنية مؤقتة، تطورًا إيجابيًا في المشهد السياسي الليبي، مشيرًا إلى أن الوصول إلى خارطة طريق تفضي إلى إجراء انتخابات عامة في 24 ديسمبر المقبل أمر يستحق المباركة للشعب الليبي.

صوان رأى في مؤتمر صحفي عقده بشأن المستجدات السياسية في ليبيا، أن هذه التطورات الإيجابية، التي تسود البلاد هذه الأيام، أطلت بارتياح عام، يتأمل منه أن يُفضي إلى الاستقرار وتوحيد المؤسسات وانتهاء الأزمة السياسية.

وأوضح أن العملية السياسية تعززت بنيل حكومة الوحدة المؤقتة للثقة من مجلس النواب بعد انقسام سياسي طال أمده، وأيضا بأداء اليمين الدستورية للحكومة في طبرق ولقاء أطراف عدة بهذا الحدث، منوهًا إلى أنه كان هناك مبادرات وكلمات تفتح صفحة جديدة وطي صفحة الماضي، على حد قوله.

وبين أن فريق الحوار السياسي “لجنة الـ75” برئاسة المبعوثة الأممية بالإنابة سابقا ستيفاني ويليامز، أنجزوا ما عجزت عليه الأطراف الرسمية، وقاموا بخير دور يقوم به الوسيط بين الأجسام المختلفة في البلاد، مؤكدًا أنه كان يتابع ويشارك عن كثب كل جولات الحوار في تونس وجنيف وغيرها، حيث “كاد أن ينهار هذا المسار، ولكن الروح الوطنية وإصرار مجموعة الـ 75 على مواصلة العمل أحال دون ذلك”، وفق قوله.

واستطرد “نحن كحزب سياسي، ندعو الجهات الرسمية أن تكرم مجموعة الـ75 وتمنحهم شهائد معنوية تثبت هذا الحدث للأجيال القادمة، ونحن كحزب على استعداد في حال تقاعست الجهات الرسمية أن نقوم بهذا الدور”، مقدمًا الشكر أيضا للمبعوث الأممي السابق غسان سلامة الذي اعتبره صاحب فكرة الحوار واللقاء الجامع قبل أن تستكمله نائبته ويليامز.

وتمنى لحكومة الوحدة المؤقتة التوفيق في مهمتها، زاعمًا أن حزبه سيكون خير داعم وناصح أمين لها إذا احتاج وتطلب الأمر ذلك، كما قدم الشكر إلى قيادات وكوادر وأعضاء حزبه، مدعيًا أنهم تمسكوا بالخيار السلمي والحوار السياسي وانخرطوا فيه ونادوا به كخيار لإنهاء الأزمة الليبية.

وزعم أن حزبه وقياداته وأعضائه تحملوا في سبيل نجاح هذا المسار كل أشكال الاتهامات من التخوين والاتهام بالتفريط والتنازل عن الثوابت والمبادئ وغيرها من الاتهامات التي وصفها بـ”الغير لائقة”، مردفا “ولماذا؟، لأن الحزب نادي بالحوار السياسي والعملية السياسية وأنه لا حل ولا مخرج من الأزمة الليبية إلا بالجلوس على طاولة المفاوضات مع الطرف الآخر”.

واستطرد “الحمد لله نقول بكل وضوح، رغم كل المعارضات والاتهامات لحزبنا وغيرها لبعض الأطراف الأخرى المنخرطة في الحوار السياسي، نرى بعد هذه الأجواء التي قوبلت بارتياح من جموع الشعب الليبي. أن أصنام التخوين والطعن في الوطنية والانبطاح قد تحطمت”، مشددا على أنه اعتبارًا من هذه المحطة فأنه لم يعد هناك خطوط حمراء تمنع الليبيين من الجلوس معًا والاتفاق، قبل أن يستشهد بالخطاب الإعلامي قبل وبعد الاتفاقات الأخيرة.