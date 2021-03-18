توقعات الوطني للأرصاد الجوية لحالة الطقس على ليبيا

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ذكر المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الخميس أن الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة يشهد احتمالية سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على بعض المناطق الغربية ويوم غد على بعض مناطق الشرق وارتفاع الحرارة مع رياح نشطة خاصة على مناطق الجنوب.

وأشار إلى أن الطقس في رأس أجدير -سرت -سهل الجفارة – جبل نفوسة تكاثر للسحب مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة خاصة على سرت وبعض مناطق الدواخل واحتمال ظهور ضباب فى الصباح الباكر على بعض مناطق الدواخل والمرتفعات الجبلية.

وأوضح المركز الوطني أن الرياح تكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط تدريجيًا من يوم الغد مما تسبب في إثارة للأتربة على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (18- 23) درجة مئوية ولا تتجاوز هذا اليوم (16) درجة على المرتفعات وتسجل ارتفاعًا بداية من يوم غد.