توقعات الوطني للأرصاد الجوية لحالة الطقس على ليبيا
أخبار ليبيا24
ذكر المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الخميس أن الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة يشهد احتمالية سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على بعض المناطق الغربية ويوم غد على بعض مناطق الشرق وارتفاع الحرارة مع رياح نشطة خاصة على مناطق الجنوب.
وأشار إلى أن الطقس في رأس أجدير -سرت -سهل الجفارة – جبل نفوسة تكاثر للسحب مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة خاصة على سرت وبعض مناطق الدواخل واحتمال ظهور ضباب فى الصباح الباكر على بعض مناطق الدواخل والمرتفعات الجبلية.
وأوضح المركز الوطني أن الرياح تكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط تدريجيًا من يوم الغد مما تسبب في إثارة للأتربة على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (18- 23) درجة مئوية ولا تتجاوز هذا اليوم (16) درجة على المرتفعات وتسجل ارتفاعًا بداية من يوم غد.
وأضاف المركز أن الطقس في الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده احتمال سقوط أمطار خفيفة هذا اليوم على بعض مناطق الخليج وقد تشمل يوم غد الجبل الأخضر.
وتوقع المركز الوطني أن تكون الرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة تتحول يوم غد إلى شرقية فجنوبية شرقية نشطة أحيانا مثيرة للأتربة والغبار، ودرجات الحرارة القصوى:تتراوح مابين (19 – 23) درجة مئوية ولاتتجاوز (16) درجة على الجبل الأخضر وتسجل ارتفاعًا يوم الغد.
وذكر المركز أن الطقس في الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة غائم جزئيا إلى كليا بالسحب مع احتمال سقوط أمطار متفرقة هذا اليوم خاصة على الحمادة، الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة تسبب في إثارة الأتربة والرمال.
وبين المركز الوطني للأرصاد الجوية أن درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (30- 35) درجة مئوية ولا تتجاوز هذا اليوم (27) درجة مئوية على غدامس والحمادة.
وأضاف المركز أن الطقس في الكفرة- السرير- تازربو قليل الغيوم بينما تتكاثر السحب يوم غد على تازربو والسرير، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تتحول يوم غد إلى جنوبية شرقية فجنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.
وأوضح المركز الوطني للأرصاد الجوية أن درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين(24 – 27) درجة مئوية وتسجل ارتفاعًا ملحوظًا يوم الجمعة قد تصل على الكفرة و تازربو إلى (36) درجة مئوية.