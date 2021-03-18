النجار يحذر من خطورة السلالة الإفريقية المتحورة لفيروس كورونا

18 مارس، 2021 1:48 ص
2

أخبار ليبيا 24

حذر مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار من خطورة السلالة الإفريقية المتحورة لفيروس كورونا.

وقال النجار في تصريحات تلفزيونية، الأربعاء، إن السلالة الإفريقية للفيروس قد تسبب مضاعفات خطيرة للمصابين مشيراً إلى أن الوضع الوبائي في ليبيا متفاقم وأن على المواطنين الالتزام أكثر بالإجراءات الوقائية.

وتابع النجار،  قد نضطر إلى أن نطالب بحظر تام نتيجة التطورات الأخيرة في الوضع الوبائي لافتاً إلى أن مراكز العزل تشهد نقصا حادا في الأكسجين مع تزايد إقبال الحالات الخطرة عليها.

الوسوم
18 مارس، 2021 1:48 ص
2

مقالات ذات صلة

تمديد مهمة عملية إيريني حتى 2023

18 مارس، 2021 2:10 ص

السيسي ورئيس وزراء اليونان يبحثان الوضع في ليبيا

18 مارس، 2021 1:35 ص

غريبيل: سيتم حصر المرتزقة وسيتابع المراقبين الدوليين خروجهم من ليبيا

18 مارس، 2021 1:19 ص

وزير صحة الوحدة الوطنية يستلم مهامه رسميًا

18 مارس، 2021 12:04 ص
زر الذهاب إلى الأعلى