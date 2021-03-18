المنقوش : سيتم تغيير السفراء وتقليصهم وفق ماتتطلب المرحلة المنقوش كل سفارة ستقدم تقارير أسبوعية وتقييمها بما يتفق مع السلك الدبلوماسي

أخبار ليبيا 24 – متابعات

ذكرت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الليبية “نجلاء المنقوش” أنـها قدمت بالأمس برنامج العمل بالوزارة لرئيس الوزراء ” عبد الحميد الدبيبة ” .

المنقوش أوضحت – بحسب المكتب الإعلامي للحكومة – أنها بصدد تغيير سفراء وتقليصهم وفق لماتتطلبه المرحلة، دون ذكر تفاصيل أكثر بهذا الخصوص .

ولفتت إلى أنه ستنظر في تقليص الملحق لكل سفارة والعمل على تسميت سفراء جدد، وأنه من ضمن هذا البرنامج هو تقديم تقارير أسبوعية لكل سفارة بالخارج وتقييمها بما يتفق مع السلك الدبلوماسي والقوانين المعمول بها وفق اللوائح لوزارة الخارجية والتعاون الدولي .