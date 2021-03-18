الكبير يلتقي وزير الاقتصاد في حكومة الوحدة الوطنية 

أخار ليبيا24

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير اليوم الخميس مع وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج ومناقشة الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

وأكد مصرف ليبيا المركزي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن هذا الاجتماع يأتي لتكامل العمل بين المؤسستين.

وأضاف المصرف أن اجتماع الكبير والحويج لإعداد رؤية مشتركة للسياسات التي ستتخذ خلال المرحلة القادمة لتحريك عجلة الاقتصاد واتباع سياسة تجارية داعمة لسياسة سعر الصرف.