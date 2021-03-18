الخارجية الأمريكية: لم نتفق مع تركيا بشأن ليبيا ونطالبها بسحب قواتها الخارجية الأمريكية: مستقبل ليبيا بيد الليبيين وليس لدى تركيا أو أي دولة الحق في التدخل

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد الناطق الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية ساميويل وربيرغ، أن بلاده ترحب باختيار حكومة الوحدة الوطنية ووصفها بـ”الخطوة الشجاعة”، مشيرًا إلى حضور سفير بلاده إلى طبرق لتهنئة الشعب الليبي على هذه الخطوة التي طال انتظارها.

وربيرغ أكد، في مقابلة عبر الفيديو مع قناة “الحدث” السعودية، أن الحكومة الجديدة أمامها شغل كبير وعميق يتمثل في هدفين، أولهما تقديم الخدمات اللازمة للشعب الليبي كالصحة والتعليم، والثاني هو الاستعدادات للانتخابات في شهر ديسمبر.

ورفض ما يتردد حول غياب الولايات المتحدة الفترة الماضية عن الملف الليبي، مؤكدًا أنه كان هناك دائمًا تشاور وتنسيق مع كل الأطراف الليبية سواء في ليبيا أو في القاهرة أو في دول مجاورة أخرى، إضافة إلى المشاركة في كل المؤتمرات المرتبطة بليبيا.

وأكد أن بلاده تعمل الآن على أن تكون شريكًا فاعلاً في كل المحادثات الخاصة بليبيا، منوها بأن الولايات المتحدة مستعدة لمساعدة الحكومة في تحقيق الهدفين الرئيسيين المنوط بها تحقيقهما، مطالبا البلدان الفاعلة في الملف الليبي بالمساعدة والدعم بشرط الاستماع إلى الحكومة والشعب الليبيين لمعرفة نوع المساعدة التي يريدونها.

ونفى ما تردد بشأن وجود اتفاق مع تركيا حول ليبيا، مؤكدًا أن الولايات المتحدة لم تتفق مع أي دولة، وأن مستقبل ليبيا بيد الليبيين وليس لدى تركيا أو أي دولة الحق في التدخل في ليبيا.

وطالب بانسحاب كل القوى الأجنبية الموجودة في ليبيا سواء التركية أو الروسية، وكذلك خروج المليشيات والمرتزقة، وفق اتفاق أكتوبر الماضي والذي أيده المجتمع الدولي، مؤكدا أن الشعب الليبي يستحق المستقبل الذي يقرره هو وليس القوى الأجنبية.

وحول عودة السفارة الأمريكية إلى ليبيا، قال إن الولايات المتحدة لديها سفير في ليبيا معه فريق دبلوماسي مهتم بالشأن الليبي سواء من العاملين بوزارة الخارجية في واشنطن أو في عدة مواقع أخرى، مشيرا إلى أنه ليس هناك قرار حتى الآن بشأن مكان السفارة وهذا الأمر سيتم تحديده بالتباحث مع الحكومة الليبية، منوها بأن العمل على الملف والاهتمام به هو الأهم وليس مكان السفارة أو مبناها.

ونفى ما تردد حول تدحل الولايات المتحدة في اختيار عدد من وزراء حكومة الوحدة الوطنية خاصة أن السيرة الذاتية لبعضهم تشير إلى دراستهم بها، منوها بأن الحكومة الجديدة تم اختيارها في عملية ليبية برعاية الأمم المتحدة.

ورفض الخوض في مقارنة بين الملف الليبي وغيره من الملفات كالملف السوري، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تتعامل مع ليبيا وفق عدة اعتبارات منها الموقع الجغرافي باعبارها تنتمي إلى شمال إفريقيا إضافة إلى الظروف السياسية والأمنية الخاصة من حيث وجود المليشيات والمرتزقة وتنظيمات إرهابية مثل داعش وغيرها.