التومي: الدبيبة يولي اهتمام كبير لملف المحافظات

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية، بدر الدين التومي، أن إجراءات التسليم والتسلم لمهام ومسؤولية الوزارة، جرت في أجواء أخوية، مؤكدا سعادة الجميع ببدء حكومة الوحدة ممارسة مهامها.

التومي أوضح – في تصريحات تلفزيونية – أنه عمل بوزارة الحكم المحلي منذ ديسمبر 2011م، كمستشار وتم تكليفه برئاسة عدة لجان.

وقال “أنا مش غريب على الوزارة ولا غريب على السادة الزملاء، فكل الموظفين اشتغلنا مع بعضنا”، مضيفًا اليوم نقطة انطلاق جديدة، فالحكومة تخدم كل الليبيين شرقا وشمالا وغربا وجنوبا، والمؤسسات ستكون بعون الله موحدة سواء على مستوى الوزارة أو على مستوى البلديات.

وأشار إلى أنه يطمح إلى تقديم الخدمات مباشرة إلى البلديات حتى تتمكن من استلام مهامها وتقديم الخدمة للمواطنين، منوهًا إلى تجاوب وحماس كبير من موظفي الوزارة بالعمل مع حكومة الوحدة.

وعن أهم الملفات التي سيعمل عليها خلال المائة يوم الأولى، أوضح أن الملف الرئيسي هو ملف نقل الاختصاصات، مبينا أن البلديات منذ إنشائها في 2014م، لم تتمكن من ممارسة اختصاصاتها الأساسية لتقديم الخدمة للمواطنين.

كما بين أن الملف الثاني هو ملف الإيرادات المحلية، مشيرًا إلى أن القانون 59 واللوائح المكملة له أعطت مُكنة جباية بعض الإيرادات ذات الطابع المحلي للبلديات؛ بحيث تتمكن من مجابهة التزاماتها.

ونوه إلى أنه صدرت بعض القرارات بالخصوص في الفترات السابقة لكنها لم تفعل، وأن الوزارة ستعمل على تفعيلها، لافتا إلى أن الملف الثالث هو دور الأداة الضبطية المتمثل في “الحرس البلدي”، الذي اعتبره ركيزة أساسية من ركائز الإدارة المحلية.

وأردف “القطاع يحتاج إلى تفعيل والاهتمام به بقدر كبير بحيث يصبح الأداة التنفيذية التي تقدم الدعم لمجالس البلدية لممارسة مهامها”.

وحول آلية وخطة المحافظات، أوضح التومي، أن القانون نص على إنشاء محافظات ولكن لم يتم إنشاءها خلال المرحلة الماضية، لافتا إلى أن ليبيا رقعتها كبيرة ومترابطة الأطراف وأنه لا يمكن تقديم الخدمة مباشرة من خلال مستوى واحد من مستويات الإدارة المحلية.

وتابع “هناك المحافظات وهناك البلديات، وللأسف تم التأخير في إنشاء المحافظات، وعبدالحميد الدبيبة متبني هذا الملف وداعم له بقوة”، مشيرا إلى أن فريق فني يعمل الآن على إعداد تصور بالخصوص لتقديمه لرئيس الحكومة ومن ثم اعتماده.