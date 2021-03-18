أمن بنغازي: قسم المرور باشر في تسجيل المركبات تنفيذًا لتعليمات المشير حفتر

أخار ليبيا24

أعلنت مديرية أمن بنغازي أن قسم المرور والتراخيص باشر في تسجيل المركبات غير المسجلة تنفيذًا لتعليمات القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر بتكفل القيادة العامة تحمل كافة التكاليف.

وأكدت مديرية أمن بنغازي على منح مهلة شهر واحد فقط لسائقي المركبات عقبها سيتم حجز المركبات ابدون مستندات رسمية ولوحات معدنية في الحجز القانوني.

وأشارت المديرية إلى أنها ستتخذ جملة من الإجراءات القانونية الصارمة تنفيذاً لتعليمات القائد العام؛ وذلك بضبط أي مركبة تتجول بالمدينة بدون مستندات رسمية وبدون لوحات ووضعها بالحجز القانوني.

وشددت مديرية أمن بنغازي على إزالة الزجاج المعتم مع تنفيذ الخطة الأمنية الشاملة والانتشار الأمني والمُروري المكثف على كامل الطرق الرئيسية بالمدينة.

وأفادت مُديرية أمن بنغــازي بإطلاق عده حملات أمنية ومرورية مُكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بأنواعها، ومن ضمن هذه المخالفات عدم التقيد بالسرعة القانونية واتخاذ الإجراء القانوني وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور.

وشدد على رفع كل المركبات المتروكة التي يتم رصدها بالشوارع وتتسبب في زحمة مرورية علاوة على ملاحقه المطلوبين والفارين من العدالة واقتيادهم قسرًا للقضاء نصرًا للحقوق وترسيخًا لقواعد القانون العادلة.