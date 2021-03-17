وزير سياحة الوحدة الوطنية يستلم مهامه رسميًا

17 مارس، 2021 10:41 م
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أخبار ليبيا 24

تسلم، عبد السلام عبد الله اللهي، اليوم الأربعاء، مهامه وزيرًا للسياحة والصناعات التقليدية في حكومة الوحدة الوطنية رسمياً.

وحضر احتفالية التسليم والاستلام؛ بين رئيس الهيئة العامة للسياحة بحكومة الوفاق ووزير السياحة الجديد في حكومة الوحدة الوطنية، عدد من مديري الإدارات والمكاتب التابعة للهيئة.

وعبّر رئيس الهيئة عن كامل أمنياته للوزير بالتوفيق في أداء مهامه، في إدارة ملف قطاع السياحة الواعد.

وأكد وزير السياحة والصناعات التقليدية عبد السلام عبد الله اللهي، على رفع شعار السياحة أداة للسلام والتنمية والازدهار، ومنصة للحوار وتعزيز التقارب بين أبناء  الوطن.

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17 مارس، 2021 10:41 م
13

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