وزير اقتصاد الحكومة الوطنية يعقد اجتماعا مع مستشار تونس في الملفات الاقتصادية

أخبار ليبيا 24

عقد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع المستشار التونسي المكلف بالملفات الاقتصادية.

وتم خلال الاجتماع الذي عقد بقصر الضيافة بطرابلس، مناقشة العديد من الملفات والاتفاقيات الموقعة بين البلدين.

كما بحث الاجتماع سُبل تفعيلها لما يخدم المرحلة الحالية، بالإضافة إلى التعاون في مجال انسياب السلع والمنتجات الغذائية، وتسهيل عمل المصارف في كلا البلدين؛ لما يحقق طموحات الشعبين الشقيقين في مختلف المجالات.