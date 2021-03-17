مراقب تعليم البيضاء يطالب بإغلاق المدارس وألا تفتح إلا لإجراء الامتحانات فقط 

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طالب مراقب التربية والتعليم البيضاء عطية دكماك اليوم الأربعاء بإغلاق المدارس وألا تفتح إلا لإجراء الامتحانات فقط.

وشدد دكماك في بلاغ نشر عبر الصفحة الرسمية لمراقبة التعليم على “فيسبوك” موجه إلى مدراء مكاتب الخدمات التعليمية ومدراء المدارس ومدارس التعليم الحر على ضرورة إتمام الامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول لمراحل النقل وامتحانات الفترة الاولى للشهادات العامة.

وأوضح أن هذا الإجراء جاء عقب كتاب رئيس اللجنة التنفيذية الطبية الجبل الأخضر والذي أوضح فيه أن الوضع الوبائي يسجل انتشارًا متزايدًا ومتسارعا للحالات المصابة بوباء كورونا كوفيد 19.

وكانت اللجنة التنفيذية الطبية في الجبل الأخضر طالبت اللجنة العليا لمكافحة كورونا ورؤساء المجالس التسييرية لبلديات الجبل الأخضر باتخاذ جملة من الإجراءات العاجلة الخاصة بالتصدي لانتشار فيروس كورونا والتي تشمل إغلاق فعاليات اقتصادية وتجارية، محذرةً من انهيار الخدمات الصحية نظرا لسوء الوضع الوبائي.

اللجنة قالت في بيان نشرته اليوم الأربعاء على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك أن مطالبتها جاءت بعد عدم تلقي أي رد أو تصريح من قبل اللجنة الاستشارية الطبية العليا على الرغم من أن الوضع الوبائي الحالي بمنطقة الجبل الأخضر يسجل انتشارا متزايدا ومتسارعا للحالات في ظل غياب الوعي والالتزام لدى المواطن.

وأضافت اللجنة في بيانها أن هناك ضعف بالإمكانات لدى الكوادر الطبية سواء من مواد الكشف والاختبار أو الحماية الشخصية الأمر الذي بات ينذر بكارثة صحية قد لا تحمد عقباها.

وأكدت اللجنة امتلاء كافة الأسرة بمستشفى العزل السريري بالمنصورة وعدم توفر طواقم طبية للعمل على هذه الحالات في ظل غياب تام للمستشفيات والمراكز الصحية الممتدة على اتساع الرقعة الجغرافية لمنطقة الجبل الأخضر وامتناعهم عن العمل بمركز العزل السريري الأمر الذي قد يتسبب في انهيار الخدمة الصحية بمركز العزل السريري.

ودعت اللجنة إلى إغلاق تام لجميع صالات المناسبات وتشاركيات تأجير خيم المناسبات ومنعها بشكل نهائي وإيقاف تعبئة الوقود إلا عن طريق المشغلين وإغلاق تام لجميع المقاهي والصالات الرياضية والساحات الشعبية وإغلاق جميع المطاعم والسماح لهم بخدمات توصيل الوجبات فقط وإغلاق تام لجميع الأسواق الشعبية وساحات أسواق السيارات وتخفيض معدل العمل بالجهات والمصالح الحكومية إلى (20 %) من المعدل الفعلي مع الالتزام بالعمل في الأمور الطارئة والمستعجلة فقط.