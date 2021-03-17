محادثات موسعة بين المنفي وقيس سعيد في طرابلس

أخبار ليبيا24

أجرى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم الأربعاء مع رئيس الجمهورية قيس سعيد في قصر الضيافة بطرابلس محادثات موسعة.

وأكد الجانبان خلال المحادثات على مواصلة مساندة تونس للمسار الديمقراطي الليبي، خاصة وأن أمن تونس من أمن ليبيا، مشددين على أن هذه الزيارة اتبرهن على عمق ومتانة الروابط التاريخية بين تونس وليبيا.

ومثلت الاستحقاقات المقبلة للبلدين وفي صدارتها المسائل التنموية والاقتصادية، أبرز محاور المحادثات حيث تم الاتفاق على إعطاء دفع جديد للنشاط التجاري.

ونوقش خلال اللقاء وضع خطة عمل لتفعيل الجانب الاستثماري عبر تسهيل إجراءات العبور بين البلدين وتيسير الإجراءات المالية بين البنك المركزي التونسي ومصرف ليبيا المركزي.

واتفق الجانبان على تبادل الخبرات وتكثيف التعاون في مختلف المجالات الأخرى لمواجهة التحديات الكبيرة للبلدين، وذلك عبر الإسراع بعقد اللجان العليا المشتركة بما يستجيب لتطلعات الشعبين.