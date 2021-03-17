فكرون “لأخبار ليبيا 24″عاقدون العزم على تحقيق الفوز فكرون : هناك إرهاق كبير للاعبين بسبب تقارب توقيت مباراتي الفريق

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عبر مدير الكرة بالنادي الأهلي بنغازي عبد الناصر فكرون عن رضاه عن استعدادات فريقه لمواجهة “وفاق سطيف” اليوم الاربعاء لحساب الجولة الثانية لدور المجموعات للكونفيدرالية الإفريقية .

فكرون قال- في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24 – الحمد لله استعداداتنا كانت جيده لكن كان هناك إرهاق كبير بسبب تقارب توقيت مباراتي الفريق .

وتابع سافرنا من ليبيا إلى نيجيريا ومن ثم ليبيا ومنها إلى ومصر لكننا عاقدين العزم على تحقيق نتيجة إيجابية .

وأشار إلى أن التحق بنا في مصر المدرب الصربي ديجان ارسوف وتواجد الطاقم المساعد الجديد .

وعن أبرز الغيابات، أوضح سيغيب عن المباراة محمد التاورغي، وأبوبكر بوعقيله، ومحمد فتحي “مانديلا” .

مدير الكرة بالنادي الأهلي بنغازي ختم قائلاً “متفائلون جدا على الرغم من قوة فريق وفاق سطيف” .