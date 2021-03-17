ضبط حاويتين في ميناء مصراتة تحوي مشروبات كحولية

أخبار ليبيا24

أعلنت مصلحة الجمارك الليبية أن أعضاء قسم مكافحة التهريب والمخدرات مصراتة وأعضاء الجمارك بمركز جمرك ميناء مصراتة البحري تمكنوا من ضبط حاويتين 20 قدم داخل الميناء تحتوي على كمية من المشروبات الكحولية.

وأوضحت المصلحة عبر حسابها الرسني على “فيسبوك” أن الخمور قادمة من المملكة الإسبانية حيث حاول التاجر خداع أعضاء المكافحة والجمارك بالتمويه وتقديم مستندات على أنها عصائر طبيعية.

وأكدت المصلحة أن أعضاء قسم المكافحة والجمارك تحت إشراف النيابة العامة تمكنوا من ضبط الحاويتين بداخلهم كمية كبيرة من المشروبات الكحولية ويقدر عددها بثلاثة آلاف ومئتان وأربعة وستون زجاجة مختلفة الأنواع والأشكال.

وأشارت مصلحة الجمارك إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه القضية وأحيلت إلى النيابة العامة.