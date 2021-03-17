دي مايو يؤكد دعم بلاده للحكومة الليبية الجديدة

أخبار ليبيا 24 – خبر

أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو عزم الحكومة الإيطالية على تقديم الدعم الكامل لحكومة الوحدة الوطنية المتمثلة بالمجلس الرئاسي ورئاسة الحكومة .

جاء ذلك خلال استقبال دي مايو للسفير الليبي في روما عمر الترهوني بمقر وزارة الخارجية في روما أمس الثلاثاء، بحسب ما نشرت صفحة السفارة الليبية في إيطاليا على “فيسبوك”.

وأوضح البيان أن دي مايو قدم التهنئة للشعب الليبي بمناسبة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد دبيبة، مشيدا بالعلاقات القوية والتاريخية بين ليبيا وإيطاليا.

من جهته، أكد الترهوني الاستمرار في تعزيز العلاقات الليبية الإيطالية بمتابعة وإنجاح كل المشاريع والبرامج المشتركة والتي تخدم صالح الشعبين .