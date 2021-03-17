تقرير أممي يؤكد تورط مدير مركز النصر بتعذيب المهاجرين

أخبار ليبيا 24 – خبر

أكد التقرير النهائي لفريق الخبراء المعني بليبيا المقدم إلى مجلس الأمن الدولي وقوع انتهاكات من قبل دوائر رسمية وأمنية موالية لحكومة الوفاق بحق المهاجرين غير الشرعيين في مراكز الاحتجاز الواقعة تحت سيطرتهم .

التقرير الذي نشر أني الثلاثاء أشار إلى أن المئات من المراكز مصيرها غير معروف بسبب الاكتظاظ الحاصل داخلها.

ووفق التقرير فإن التحقيقات خلصت إلى أن المدير الفعلي لمركز النصر للاحتجاز في الزاوية هو أسامة الكوني إبراهيم مشيراً إلى أنه ارتكب عدة انتهاكات لقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وفق لما كشف عنه الضحايا من أعمال اختطاف طلباً للفدية وأعمال تعذيب وعنف جنسي وجنساني وعمل قسري وقتل ولا يزال المركز يعمل رغم صدور عدة بيانات تعلن إغلاقه .

وقال التقرير أقر وزير الداخلية في حكومة الوفاق السابقة فتحي باشاغا بالتحديات التي يفرضها الوضع في مراكز الاحتجاز وربط وجودها أيضاً بضغوط بعض البلدان الأوروبية من أجل منع المهاجرين من عبور البحر المتوسط وشدد على التحديات التي تواجه إدارة الحدود وعلى ضرورة كفالة وصول المعونة الإنسانية إلى المهاجرين.