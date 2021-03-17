تقرير أممي .. تركيا أرسلت 18 رحلة أسلحة وصواريخ وطائرات مسيرة إلى ليبيا تعرف على الأسلحة التي نقلتها تركيا إلى ليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

كشف التقرير النهائي لفريق الخبراء المعني بليبيا المقدم إلى مجلس الأمن الدولي أن تركيا انتهكت القرار الدولي الخاص بحظر التسليح على ليبيا عبر إرسالها شحنات من الأسلحة شملت مجموعة متنوعة من الدبابات والطائرات والصورايخ ومنظومات دفاعية.

ووفق التقرير فإن تركيا أرسلت ثلاث فرقاطات حراسة للسفينة التجارية “إم في سيركين” التي كانت تحمل علم جمهورية تنزانيا المتحدة بدعوة أن السفينة كانت تحت حماية الفرقاطات التركية ورست السفينة التجارية في مصراتة في 11 يونيو 2020 حيث تم تفريغ حمولتها سراً بعد إغلاق الميناء أمام جميع الأنشطة التجارية الأخرى.

وعرض التقرير جداول تفصيلية بحركة السفن التركية التي رست بموانيء غرب ليبيا وعلى متنها ذخائر وقذائف ومركبات قتالية وطائرات وصواريخ مضادة للدبابات كان أولها 23 نوفمبر 2019 أي بعد توقيع الاتفاق الأمني والعسكري بين حكومة الوفاق بيومين فقط حيث تم رصد نقل منظومة تركية للحرب الإلكترونية تسمى “أسيل سان كورال” و6 منظومات قذائف أرض جو تركية بتاريخ 17 يناير بواسطة سفينة تجارية تسمى “سينجل إيجل”.

وبين للتقرير أن الأسلحة التركية التي جرى نقلها إلى قوات حكومة الوفاق شملت بحسب تقرير في 27 يناير 2020 12 منظومة دفاع جوي ذاتية الدفع مكونة من مدفع مزدوج الفوهة عيار 35 ملم وصاروخ موجه من طراز روكيستان آمتاس المضاد للدبابات فيما وصلت في اليوم التالي 28 يناير 2020 4 فرقاطات طراز جابايا فيما تم نقل مركبة قتالية مدرعة من طراز “فينس 15” التركية وأيضاً مدفع هاويتزر ذاتي الدفع عيار 155 ملم وفي 19 أبريل 2020 تم نقل مركبات مقاتلة مسيرة من طراز تاي آنكا .

وبحسب التقرير شملت رحلات نقل الأسلحة التركية إلى ليبيا رحلة لنقل طائرات من طراز هرقل في 21 مايو 2020 وطائرات إف 16 في 23 مايو 2020ـ وذخيرة أخرى من طراز كارجو-2 يوم 27 مايو 2020 وفي 18 يوليو 2020 تم نقل منظومة قاذفات صواريخ متعددة من طراز روكستان كما تم نقل قذائف هاون شديدة الإنفجار عيار 120 ملم في 9 أكتوبر 2020.

وأكد التقرير أن القوات التركية دربت عناصر تابعة للوفاق على الغوص في الخمس في 10 نوفمبر 2020 إلى جانب تدريب تقني في تاجوراء على استخدام مدفع هاويتزر عيار 155 ملم في 13 نوفمبر 2020 وفي اليوم التالي تم تدريب المشاة في إسبارتا التركية.

وقال التقرير إن تركيا دربت في 21 نوفمبر 2020 عدداً من عناصر الوفاق في قاعدة القوات الخاصة التركية وفي منتصف نوفمبر تم تدريب ضباط مراقبة ميدانية على أيدي ضباط أتراك في الخمس كما تم في 30 نوفمبر 2020 تدريب على النزول بالحبال على أيدي القوات التركية في تاجوراء.