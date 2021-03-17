بلدية كابو تعلن إقفال كل القطاعات الخدمية بعد ارتفاع وفيات كورونا

أخبار ليبيا24

أعلن عميد بلدية كاباو مراد مخلوف اليوم الأربعاء حالة النفير القصوى داخل البلدية وإقفال كافة القطاعات الخدمية التي تقع داخل حدودها.

وناشد مخلوف كل الكوادر الطبية للتدخل بشكل عاجل لإنقاذ مدينة كاباو بعد ارتفاع حصيلة الوفيات لليوم الرابع على التوالي مع ارتفاع عدد الإصابات.

وأشار عميد بلدية كابو أن المجلس البلدي سيتكفل بدفع كل المكافآت المالية بشكل فوري لكل من يرغب بالتعاون معهم، لافتا إلى أن أماكن العزل خالية دون وجود كادر طبي.