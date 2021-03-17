السايح يبحث مع نائبة سفير هولندا الدعم الدولي لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي

17 مارس، 2021 10:22 م
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أخبار ليبيا24

استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح اليوم الأربعاء، نائب سفير هولندا لدى ليبيا، قابرييل ميتز، والوفد المرافق لها.

وبحث اللقاء خطط الدعم الدولي المستقبلي للمفوضية لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي القادم، والتحديات التي يمكن أن تواجه العملية الانتخابية على المستويين المحلي والدولي.

وقالت المفوضية، إن السيدة ميتز أعربت عن استعداد بلادها لتقديم الدعم الفني والاستشاري في المجال الانتخابي وتوظيف تجربة بلادهم العريقة في مجال القانون والانتخابات، لدعم المفوضية في هذا الاستحقاق الوطني الذي أجمع عليه الليبيون كسبيل للاستقرار والتقدم والسلم المجتمعي.

 

 

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17 مارس، 2021 10:22 م
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