الدبيبة يعرب عن سعادته بزيارة الرئيس التونسي إلى ليبيا

17 مارس، 2021 10:11 م
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أخبار ليبيا24

أعرب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، عن سعادته بالزيارة التي أجراها الرئيس التونسي، قيس سعيّد، اليوم إلى العاصمة طرابلس، في أول زيارة لرئيس دولة بعد تسلم السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا لمهامها.

وقال الدبيبة، في تغريدة على تويتر، الأربعاء: “سعدنا اليوم بزيارة فخامة الرئيس “قيس سعيد” كأول زيارة رسمية لرئيس دولة إلى ليبيا منذ عام 2012″.

وأضاف: “وما يميز هذه الزيارة أنها أتت من الشقيقة  تونس”.

وفي بيان مشترك، قالت حكومة الوحدة، إن “الزيارة الأخوية الرغبة المشتركة في تعزيز التشاور والتنسيق بين قيادتي البلدين لإرساء رؤىً وتصورات تعزز مسار التعاون المتميز القائم بين ليبيا وتونس وتؤسس لشراكة متينة تلبي تطلعات الشعبين الشقيقين في الاستقرار والتنمية”.

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17 مارس، 2021 10:11 م
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