التقرير الأممي : أردوغان أرسل آلاف المقاتلين السوريين إلى ليبيا التقرير الأممي : قادة المليشيات في الوفاق كانت تستخدم التسجيلات وسيلة للابتزاز والحصول على مناصب حكومية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد التقرير النهائي لفريق الخبراء المعني بليبيا المقدم إلى مجلس الأمن الدولي تورط الرئيس التركي رجب أردوغان في إرسال آلاف المقاتلين السوريين إلى ليبيا .

وجاء في التقرير الذي صدر اليوم الثلاثاء أن المقاتلين السوريين ينشطون في ليبيا منذ أواخر ديسمبر 2019، وتحديداً بعد توقيع الاتفاق الأمني مع تركيا، وقد تأرجحت أعدادهم بين 4 آلاف فرد إلى 13 آلفا تحت قيادة قوات حكومة الوفاق من بينهم 250 قاصراً .

أضاف التقرير أن فريق الخبراء لاحظ ارتفاعاً في وتيرة توحيد مختلف الجماعات المسلحة أو قادتها تحت السلطة المباشرة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق وفي ظل استمرار نفاذ الجماعات المسلحة إلى داخل مؤسسات الدولة وخاصة كتيبة النواصي وغنيوة وقوة الردع الخاصة، صارت هذه الجماعات تكتسب شرعية غير مستحقة وصارت المنافسة تحتدم داخل الهيكل الأمني .

وأشار التقرير إلى أنه من أساليب العمل الشائعة لدى الجماعات المسلحة استخدام التسجيلات وسيلة للابتزاز والحصول على مناصب حكومية مغرية تتيح لها منافذ إلى السلطة وإلى المال.

وتابع “التقرير” “في 27 مارس 2020، أعلن فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي عن بدء عملية عاصفة السلام وتحولت خلالها حكومة الوفاق إلى وضع الهجوم على امتداد الشريط الساحلي، وشملت القدرات الاستخبارتية المعززة استخبارات الإشارات التي تديرها تركيا وعمليات المراقبة والاستطلاع الي توفرها المركبات المقاتلة المسيرة من دور طيار من طراز بيرقدار 2”.

وذكر التقرير أن جلب تركيا للتكنولوجيا العسكرية المتطورة إلى ساحة النزاع كان عنصراً حاسماً في حرب الاستنزاف التي لم تكن مرئية في كثير من الأحيان، وأسفرت عن تراجع قوات الجيش الوطني خلال عام 2020 إلى جانب توفيرها قدرات فعالة في الاستخبارات التجميعية والعادية وقدرات المراقبة والاستطلاع إلى ترجيح القوة لصالح قوات حكومة الوفاق .