الأمم المتحدة: باشاغا اشترى أسلحة بـ”409″ملايين يورو من تركيا

أخبار ليبيا 24 – خبر

كشف التقرير النهائي لفريق الخبراء المعني بليبيا المنشأ عملاً بقرار مجلس الأمن أنه حصل على معلومات تبين أن وزير الداخلية في حكومة الوفاق السابقة فتحي باشاغا قد يكون انتهك قرار مجلس الأمن الخاص بحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.

ووفقاً للتقرير فإن فريق الخبراء التابعين للأمم المتحدة عثر على صوراً في وسائل التواصل الاجتماعي لثلاث رسائل داخلية من حكومة الوفاق تشير إلى تحويل أموال إلى تركيا لشراء حاجيات محددة لوزارة الداخلية وأنه بما أن مجموعة SSTEK التركية للأسلحة هي الجهة المتلقية للأموال فإنه من شبه المؤكد أن المدفوعات كانت مقابل عتاد عسكري تم توريده.

ونشر التقرير جدولاً في صفحة 28 يشير إلى وثائق تأذن بتحويل أموال من حكومة الوفاق إلى شركة أسلحة تركية في 2 يونيو 2019 من فتحي باشاغا وزير داخلية السراج إلى محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير بطلب تحويل 70.4 مليون يورو إلى شركة الأسلحة التركية.

كما نشر التقرير وثيقة أخرى في 17 يوليو 2019 من مراقب وزارة الداخلية محمد ميلاد حديد بطلب من وزير داخلية بتحويل 169.9 مليون يورو إلى الشركة التركية إلى جانب 169 مليون يورو إلى شركة الأسلحة التركية في 3 نوفمبر 2019 بطلب من فتحي باشاغا إلى الصديق الكبير.