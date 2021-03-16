“مازن” يستلم مهامه وزيراً للداخلية بحكومة الوحدة الوطنية

هذه الخطوة تأتي في إطار التداول السلمي للسلطة

16 مارس، 2021 7:34 م
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أخبار ليبيا 24 – خبر

تسلم وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عميد خالد مازن، اليوم الثلاثاء، مهامه وزيراً للداخلية بحكومة الوحدة الوطنية من وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا.

وحضر مراسم التسليم والاستلام التي أقيمت بديوان وزارة الداخلية في طرابلس، ووكلاء الوزارة وعدد من رؤساء المصالح والأجهزة ومدراء الإدارات بوزارة الداخلية ومدراء الأمن بالمناطق.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التداول السلمي للسلطة الذي تشهده البلاد حالياً، دولة الديمقراطية والشفافية، بحسب وصف المكتب الإعلامي بالوزارة .

وأدى وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عميد خالد مازن، اليمين القانوني أمس الإثنين بمقر مجلس النواب بمدينة طبرق.

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16 مارس، 2021 7:34 م
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