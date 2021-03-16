ليبيا تواصل تسجيل أرقام جديدة بجائحة كورونا

16 مارس، 2021 12:43 م
4

أخبار ليبيا24

يواصل التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا في ليبيا تسجيل المزيد من الإصابات وكذلك بالنسبة لحالات الوفاة والشفاء

واستلم المركز الوطني لمكافحة الأمراض الإثنين عدد (5505) عينة، وبعد فحص العينات أظهرت النتائج تسجيل (4464) عينة سالبة و(1041) عينة موجبة (824 جديدة + 217 مخالطة) أي بنسبة بلغت 19 بالمائة من إجمالي العينات.

كما سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض (1071) حالة شفاء جديدة، إضافة إلى (4) حالات وفاة في كل من إجدابيا وطبرق وباطن الجبل وبني وليد.

وبهذا بلغ إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” 147121  منها 10947 و133768 حالة تعافي و2406 حالة وفاة.

الوسوم
16 مارس، 2021 12:43 م
4

مقالات ذات صلة

السراج والمنفي والدبيبة.. مراسم تسليم السلطة

16 مارس، 2021 1:41 م

الرئيس التونسي يزور ليبيا غدًا

16 مارس، 2021 1:15 م

توقيع محضر تمديد برنامج “بيبول” في ليبيا

16 مارس، 2021 12:29 م

ختام برنامج سفيرات التوعية الانتخابية بالمفوضية العليا للانتخابات

16 مارس، 2021 10:44 ص
زر الذهاب إلى الأعلى