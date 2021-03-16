“سكاي نيوز” اتفاق أمريكي تركي لخروج المرتزقة من ليبيا في غضون أسبوعين طائرات من الخطوط الإفريقية والتركية ستنقل المرتزقة من مطار معيتيقة الدولي إلى تركيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

كشف الموقع الإلكتروني لقناة “سكاي نيوز” الإخبارية عن اتفاق يجري ترتيبه بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية، يقضي بخروج المرتزقة السوريين من ليبيا، في غضون أسبوعين من الآن.

وذكرت المصادر أن مباحثات كبرى جرت على مستوى السفراء التركي والأميركي في ليبيا بشأن ضرورة إخراج المرتزقة، على أن يتم ذلك خلال أسبوعين.

وأوضحت المصادر أن هناك مسؤولين ليبين أطلعوا على بنود الاتفاق وعلى علم به، مُشيرة إلى أن طائرات من الخطوط الإفريقية وطائرات تركية ستنقل المرتزقة من مطار معيتيقة الدولي إلى تركيا ومن ثم إلى سوريا.

وكانت اللجنة العسكرية المشتركة “5+5″، طالبت في اجتماعها بجنيف في الثالث والعشرين من أكتوبر، بإخراج المرتزقة وتجميد الاتفاقيات المبرمة بين الرئيس التركي رجب أردوغان، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فاير السراج.