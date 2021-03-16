ديوان المحاسبة يوصي الرئاسي بإيقاف التعيينات العشوائية 

أخبار ليبيا24

أوصى ديوان المحاسبة المجلس الرئاسي باتخاذ التدابير للحد من التعيينات العشوائية، بالتعميم على كل الجهات العامة الممولة من الخزانة العامة بإيقافها.

وبحسب تقرير ديوان المحاسبة في طرابلس فقد بلغ عدد الموظفين بالوحدات الإدارية مليونين و362 ألفا و756 شخصا، بنسبة 37% من إجمالي تعداد البلاد السكاني.

وذكر التقرير السنوي للعام 2019 – بحسب قناة ليبيا الاقتصادية – أن الزيادة في العاملين بالجهاز الإداري حتى نهاية شهر ديسمبر في العام نفسه بلغت 259 ألفا و172 موظفًا.

وأضاف التقرير أن الدولة تتكفـل بصرف مرتباتهم شهريا، في ظل معدلات أداء متدنية في تقديم الخدمات العامة، وهو ما ينعكس على الاقتصاد الكلي سلبًا.

وأشار التقرير إلى دراسةٍ لوزارة العمل والتأهيل بحكومة الوفاق، كانت قد لاحظت ارتفاعًا غير منطقي في أعداد الموظفين، بما يفوق معدلات الأداء بالوحدات الإدارية.