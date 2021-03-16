ختام برنامج سفيرات التوعية الانتخابية بالمفوضية العليا للانتخابات

16 مارس، 2021 10:44 ص
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أخبار ليبيا24

تختتم وحدة دعم المرأة بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات اليوم الثلاثاء فعاليات برنامج سفيرات التوعية الانتخابية، الذي انطلق السبت بمقر المفوضية، ويستمر لمدة أربعة أيام.

وتقام الفعاليات، بالتعاون مع المنظمة الدولية للنظم الانتخابية، حيث استعرضت مسؤول وحدة دعم المرأة بالمفوضية، سوزان حمي، في افتتاح الفعاليات أهداف البرنامج والدور المناط بالسفيرات في خطط التوعية الانتخابية، مثمنة جهود المشاركات وحضورهن من مختلف المدن الليبية، في سبيل تعزيز حق المشاركة الانتخابية للمرأة في ليبيا.

وتضمن برنامج التدريب محاضرات حول المواطنة والديمقراطية، ومهارات التواصل مع الناخبات وكيفية وضع خطط واستراتيجيات للتوعية الميدانية  للرفع من مستوى مشاركة النساء خلال مراحل الاستحقاقات الانتخابية القادمة.

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16 مارس، 2021 10:44 ص
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