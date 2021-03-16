توقعات بسقوط أمطار متفرقة على شرق ليبيا

أخبار ليبيا24

توقعت أرصاد المركز الوطني للأرصاد الجوية سقوط أمطار متفرقة اليوم الثلاثاء على مناطق الشمال الشرقي ورياح غربية باردة نسبيا على مناطق الشمال تنشط أحيانا على المناطق الساحلية.

وأفادت أن الطقس في رأس أجدير -سرت -سهل الجفارة – جبل نفوسة، قليل السحب تتكاثر يوم الخميس مع احتمال سقوط أمطار متفرقة خاصة على الدواخل وسرت.

والرياح، غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على المناطق الساحلية، بينما درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (15- 21) مئوية.

وفي الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراة، الطقس مهيئ لسقوط أمطار متفرقة هذا اليوم ويوم الغد على بعض المناطق.

والرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة قد تصل سرعتها على مرتفعات الجبل الأخضر إلى (50)كيلومتر في الساعة، ودرجات الحرارة القصوى، تتراوح ما بين (16 – 23) مئوية .

وفي الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة، السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر مساء الغد مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا على أقصى الجنوب، أمّا درجات الحرارة القصوى، فتتراوح ما بين (24- 29) مئوية.

وفي الكفرة- السرير- تازربو، السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا، بينما درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين(24 – 27) مئوية.