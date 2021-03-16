بعد ست أعوام .. السلطات الفلبينية تستعيد رفات رعاياها قتلوا على يد داعش عمليات الخطف والقتل إستراتيجية لجأت إليها الجماعات والتنظيمات الإرهابية

أخبار ليبيا 24 – تقارير

على الرغم من مرور أكثر من ست سنوات على انتهاء العمليات العسكرية، تستمر أزمة مجهولي المصير. يؤكد مسؤول مكتب الإعلام بالهلال الأحمر الليبي فرع درنة سالم النعاس أنّه لا أحصاء رسمياً لعدد من فُقدوا أثناء سيطرة التنظيم والحرب عليه، مشيراً إلى أنّها تقديرات لجمعيات ناشطة في هذا الميدان.

وبخصوص أعلن السلطات الفليبنية بشأن العثور على رفات أربعة من رعايها في مقبرة الظهر الحمر، النعاس قال إنه سيتم تسليم رفات المواطنين الفلينيين إلى بلادهم بعد التعرف عليهم وانتهاء الإجراءات القانونية اللازمة.

النعاس أوضح ، لـ”لأخبار ليبيا24″ أنه سيتم البدء في الإجراءات اللازمة خلال الأيام القادمة، من قبل الجهات المختصة.

وأعلنت السلطات الفليبنية، في بداية مارس الجاري العثور على موقع رفات أربع من مواطنيها المختطفين سابقًا قتلوا على يد “داعش” في درنة.

ونقلت السفارة في بيان عبر صفحتها على “فيسبوك”، عن وزير الشؤون الخارجية الفلبيني تيودورو إل لوكسين جونيور قوله إنهم تمكنوا من تأكيد موقع رفات الفلبينيين الأربعة في مقبرة الظهر الحمر، التي تبعد عن مدينة درنة نحو 10 كيلومترات.

ولفتت إلى أنه لم تكن هناك معلومات متوفرة بخصوص العمال المختطفين منذ نحو عامين؛ حين تم العثور على حاسوب كان بحوزة مقاتلي “داعش”، ويحوي فيديو يظهر عملية إعدامهم.

وأشار البيان إلى أنه منذ ذلك الحين، تم اعتبار العاملين الستة في عداد القتلى، رغم عدم العثور على جثثهم.

ولكن لابد للغائب أن يعود لأهله حتى لو كان جثة هامدة، فقبل ست سنوات من الآن أعلنت السلطات الفلبينية فقدان الاتصال بعدد من رعاياها العاملين بحقل النفط الغاني في جنوب ليبيا عقب هجوم “داعش” على الحقل في 6 مارس 2015.

وتحتل عمليات الاختطاف أولوية لدى الجماعات المتطرفة، وهي متأصلة في أيدلوجياتها، من أجل الوصول إلى مآربها وتحقيق أهدافها. وقد أصبحت عمليات الاختطاف إستراتيجية خطيرة لجأت إليها معظم الجماعات والتنظيمات الإرهابية .

وبعد نحو أقل من شهر من هجوم داعش على مقر حقل الغاني في عام 2015، أعلنت الكتيبة 166 أنها عثرت على ثلاثة عمال أجانب اثنان منهم من بنغلاديش وآخر من غانا في مدينة سرت.

وكان حقل الغاني النفطي الواقع جنوب حقل الظهرة بحوالي 75 كم وشمال مدينة زلة في حدود 60 كم تعرض في السادس من مارس 2015 لهجوم دام من قبل عناصر داعش التي دأبت على ارتكاب جرائم إنسانية في جميع أنحاء ليبيا، راح ضحيته نحو 11 عنصرًا من حرس المنشآت النفطية.