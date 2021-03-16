القبض على موظف حاول سرقة أموال الزكاة في غوط الشعال

أخبار ليبيا24

كشفت مديرية أمن طرابلس أن أعضاء التحري بمركز شرطة غوط الشعال تمكنوا من إلقاء القبض على المتهم في واقعة الاستيلاء بدون وجه حق على مال يعود لصندوق الزكاة مستغلا وظيفته.

وأضافت المديرية أنه على خلفية قيام أحد المواطنين بتسليم مبلغ مالي قيمته خمسة آلاف دينار لأحد موظفي صندوق الزكاة ولأن وقت التسليم كان في نهاية الدوام لم يستلم إيصال استلام المبلغ.

وأوضحت المديرية أن المواطن رجع في اليوم الثاني لأجل استلام الإيصال ولكنه يفاجأ بأن المبلغ غير مورد ومسجل في الإيداعات و إنكار الموظف استلامه المبلغ.

وأشارت مديرية أمن طرابلس أن الموظف رفض منح المواطن إيصالا بالقيمة التي دفعها وقام بالتبليغ عن الواقعة بمركز شرطة غوط الشعال وتم تكليف فريق من أعضاء التحري بالمركز للتحري.

وأفادت المديرية أنه بعد جمع المعلومات اتضح أن الموظف الذي استلم المبلغ احتفظ به لنفسه و قام بتحريك دعوى مباشرة أمام النيابة متهما المواطن بالتشهير به.

وأكدت مديرية أمن طرابلس أنه تم القبض على الموظف و بالاستدلال معه اعترف بما نسب إليه اتخذت بشأنه الإجراءات القانونية اللازمة، و ليواجه بالإضافة لجريمة سرقة المال العام و استغلال الوظيفة و تهمة اختلاق جريمة.